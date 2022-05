“Edoardo mi piace”, la confessione di Mercedesz all’Isola: mamma Eva Henger interviene (Di mercoledì 18 maggio 2022) Mercedesz Henger, anche dopo l’ultimo daytime dell’Isola dei Famosi, ha nuovamente mostrato dell’interesse nei confronti di Edoardo Tavassi (con conseguente reazione da parte della sorella Guendalina). Mercedesz confessa: “Edoardo mi piace”, mamma Eva Henger interviene Dopo aver scoperto che Mercedesz è single da poco, in Honduras in pochi credono nella sua buona fede, Guendalina in... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 18 maggio 2022), anche dopo l’ultimo daytime dell’Isola dei Famosi, ha nuovamente mostrato dell’interesse nei confronti diTavassi (con conseguente reazione da parte della sorella Guendalina).confessa: “mi”,EvaDopo aver scoperto cheè single da poco, in Honduras in pochi credono nella sua buona fede, Guendalina in... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

