Carri armati ed elicotteri scortano i soldati arresi ad Azovstal | video (Di mercoledì 18 maggio 2022) Ecco la colonna di pullman carica dei soldati ucraini che si sono arresi ad Azovstal. I mezzi si dirigono verso il centro di detenzione sotto il controllo russo scortati da alcuni Carri armati mentre in cielo vola un elicottero d'attacco russo. La sorte dei soldati non è per nulla chiara e si teme addirittura la condanna a morte. SI spera invece in uno scambio di prigionieri.

