Calcio: Usa, ufficiale l'accordo per la parità salariale tra le Nazionali (Di mercoledì 18 maggio 2022) New York, 18 mag. -(Adnkronos) - "La United States Soccer Federation (Ussf), la United States Women's National Team Players Association (Uswntpa) e la United States National Soccer Team Players Association (Usnstpa) hanno concordato termini di accordi di contrattazione collettiva storici, unici nel loro genere che ottengono la parità di retribuzione e stabiliscono lo standard globale per il Calcio internazionale. Gli accordi, in vigore fino al 2028, ottengono la parità di retribuzione attraverso condizioni economiche identiche". Con questa nota la Federazione americana di Calcio annuncia lo storico accordo, in base al quale le donne e gli uomini della nazionale riceveranno un compenso pari. L'intesa mette fine a anni di contenzioso, che ha visto la star Megan Rapinoe impegnata in prima linea. "Questi ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 18 maggio 2022) New York, 18 mag. -(Adnkronos) - "La United States Soccer Federation (Ussf), la United States Women's National Team Players Association (Uswntpa) e la United States National Soccer Team Players Association (Usnstpa) hanno concordato termini di accordi di contrattazione collettiva storici, unici nel loro genere che ottengono ladi retribuzione e stabiliscono lo standard globale per ilinternazionale. Gli accordi, in vigore fino al 2028, ottengono ladi retribuzione attraverso condizioni economiche identiche". Con questa nota la Federazione americana diannuncia lo storico, in base al quale le donne e gli uomini della nazionale riceveranno un compenso pari. L'intesa mette fine a anni di contenzioso, che ha visto la star Megan Rapinoe impegnata in prima linea. "Questi ...

