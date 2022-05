Azovstal, quel senso del tragico sconosciuto ai chiacchieroni social (Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag – L’ultimo avamposto ucraino di Mariupol, comunque si voglia leggere questa guerra, resterà nella memoria di tutti. Una vicenda drammatica che si sta concludendo adesso con l’evacuazione degli ultimi combattenti ancora all’interno dell’acciaieria bersagliata dai russi. Azovstal, Azov, reggimento Azov, battaglione (ormai improprio) Azov. Nomi, sigle, etimi sconosciuti ai più che tutt’al più conoscevano il Mare, di Azov, fino a 83 giorni fa. Esattamente come ignoravano l’Azov russa, cittadina sul fiume Don, antica Tanais greca e più tardi colonia veneziana e genovese. Labili confini, incontro e scontro storico, generazionale, culturale. Sangue e radici che si incrociano nelle piste di ghiaccio e nei detriti di conflitti millenari. Il consigliere presidenziale ucraino Mikhailo Podolyak, si è sbilanciato, definendo la resistenza di Azovstal le ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag – L’ultimo avamposto ucraino di Mariupol, comunque si voglia leggere questa guerra, resterà nella memoria di tutti. Una vicenda drammatica che si sta concludendo adesso con l’evacuazione degli ultimi combattenti ancora all’interno dell’acciaieria bersagliata dai russi., Azov, reggimento Azov, battaglione (ormai improprio) Azov. Nomi, sigle, etimi sconosciuti ai più che tutt’al più conoscevano il Mare, di Azov, fino a 83 giorni fa. Esattamente come ignoravano l’Azov russa, cittadina sul fiume Don, antica Tanais greca e più tardi colonia veneziana e genovese. Labili confini, incontro e scontro storico, generazionale, culturale. Sangue e radici che si incrociano nelle piste di ghiaccio e nei detriti di conflitti millenari. Il consigliere presidenziale ucraino Mikhailo Podolyak, si è sbilanciato, definendo la resistenza dile ...

