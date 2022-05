Aereo caduto in Cina, in picchiata a 9.400 metri al minuto – Video (Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) – In caduta verticale, a una velocità di oltre 9.400 metri al minuto. Un Video postato da Jet News su Twitter mostra gli ultimi istanti del Boeing 737-800 partito da Kunming e diretto a Guangzhou, precipitato sulle montagne del Guangxi, in Cina, lo scorso marzo. Secondo quanto ha rivelato il Wall Street Journal, i dati di volo registrati dalla scatola nera recuperata dall’Aereo della China Eastern hanno indicato che qualcuno nella cabina di pilotaggio ha fatto schiantare intenzionalmente il velivolo. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) – In caduta verticale, a una velocità di oltre 9.400al. Unpostato da Jet News su Twitter mostra gli ultimi istanti del Boeing 737-800 partito da Kunming e diretto a Guangzhou, precipitato sulle montagne del Guangxi, in, lo scorso marzo. Secondo quanto ha rivelato il Wall Street Journal, i dati di volo registrati dalla scatola nera recuperata dall’della China Eastern hanno indicato che qualcuno nella cabina di pilotaggio ha fatto schiantare intenzionalmente il velivolo. L'articolo proviene da Italia Sera.

