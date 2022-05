A Milano nasce il ‘Registro di genere’ per le persone transgender (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il Registro consentirà ai cittadini transgender milanesi di avere documenti di riconoscimento di competenza del Comune, rendere effettivo il diritto di voto delle persone transgender Leggi su 7giorni.info (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il Registro consentirà ai cittadinimilanesi di avere documenti di riconoscimento di competenza del Comune, rendere effettivo il diritto di voto delle

Advertising

MarinoRouge : A Milano nasce un elenco cittadino dei live club L’idea è buona purché non si perda in un bicchiere d’acqua. Chiss… - dpolopardise : RT @alberto_sanavia: #18maggio 1810, #Murano: nasce il futuro librettista e critico d’arte Francesco Maria #Piave. Trasferitosi giovanissim… - TesorioGiuseppe : Stanno sparendo anche loro, i paracarri. Non ci sono più carri, che ci stanno a fare? Niente, ma sono amici del tem… - veneto_ : RT @alberto_sanavia: #18maggio 1810, #Murano: nasce il futuro librettista e critico d’arte Francesco Maria #Piave. Trasferitosi giovanissim… - ADM_assdemxmi : RT @TuttoSuMilano: A #Milano nasce un elenco cittadino dei live club -