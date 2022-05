(Di mercoledì 18 maggio 2022) La nuova attrazione da non perdere in Lombardia: . Tutte le informazioni utili. In Italia è stato da pocoun nuovoda brivido. È ildi, in Val Brembana. Un’attrazione mozzafiato che attirerà visitatori da tutta Italia e da L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

supernormix : RT @giure99: A Dossena inaugurato il ponte tibetano più lungo del mondo: sospeso a 120 metri d'altezza sulla Val Brembana Lungo 105 metri,… - giure99 : A Dossena inaugurato il ponte tibetano più lungo del mondo: sospeso a 120 metri d'altezza sulla Val Brembana Lungo… - PaoloDS2000 : A Dossena inaugurato il ponte tibetano più lungo del mondo: sospeso a 120 metri d'altezza sulla Val Brembana… - infoitinterno : A Dossena inaugurato il ponte tibetano sospeso più lungo del mondo: a 120 metri d'altezza sulla Val Brembana - cancro58 : Fichissimo! ?? A Dossena inaugurato il ponte tibetano più lungo del mondo: sospeso a 120 metri d'altezza sulla Val… -

... in Bergamasca o in Basilicata La domanda non è peregrina perché quello di Castelsaraceno, in Basilicata, è lungo 586 metri, quellorecentemente a, in provincia di Bergamo, è di "...Bergamo - Il ponte tibetano più lungo al mondo è stato, nel Bergamasco: con i suoi 505 metri e con un'altezza massima di 120 metri è la struttura esistente del genere più lunga a pedata discontinua, dunque con passaggi intervallati ...La nuova attrazione da non perdere in Lombardia: a Dossena inaugurato il ponte tibetano, sospeso a 120 metri sul vuoto. Tutte le informazioni utili. In Italia è stato da poco inaugurato un nuovo ponte ...È in Italia, a Dossena, nel Bergamasco, il ponte tibetano più lungo al mondo. Inaugurato anche il percorso speleologico con visita guidata alle storiche e suggestive miniere del paese.