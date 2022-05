Ultime Notizie – Centrodestra, nota Fdi ‘gela’ vertice Arcore: Berlusconi sorpreso (Di martedì 17 maggio 2022) Doveva essere il vertice del ‘disgelo’ e, invece, alla fine è sembrato quello dell’ennesima spaccatura. Silvio Berlusconi riunisce per la prima volta in presenza ad Arcore Matteo Salvini e Giorgia Meloni, accompagnati rispettivamente, da Roberto Calderoli e Ignazio La Russa, cinque mesi dopo la clamorosa rottura del Centrodestra sull’elezione del capo dello Stato, che portò al Mattarella bis. Il Cav fa gli onori di casa: offre prima agli alleati un ‘ape’ in giardino per rompere il ghiaccio, poi pranza con loro, ma davanti a un riso con melanzane, olive e pachino, e un branzino in crosta, i nodi arrivano puntualmente al pettine. A cominciare dal caso Sicilia, che vede Fdi determinata a non mollare sulla riconferma di Nello Musumeci. Il summit si svolge in due tempi: al primo round va in scena il ‘trilaterale’, poi ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 17 maggio 2022) Doveva essere ildel ‘disgelo’ e, invece, alla fine è sembrato quello dell’ennesima spaccatura. Silvioriunisce per la prima volta in presenza adMatteo Salvini e Giorgia Meloni, accompagnati rispettivamente, da Roberto Calderoli e Ignazio La Russa, cinque mesi dopo la clamorosa rottura delsull’elezione del capo dello Stato, che portò al Mattarella bis. Il Cav fa gli onori di casa: offre prima agli alleati un ‘ape’ in giardino per rompere il ghiaccio, poi pranza con loro, ma davanti a un riso con melanzane, olive e pachino, e un branzino in crosta, i nodi arrivano puntualmente al pettine. A cominciare dal caso Sicilia, che vede Fdi determinata a non mollare sulla riconferma di Nello Musumeci. Il summit si svolge in due tempi: al primo round va in scena il ‘trilaterale’, poi ...

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 44.489 i positivi e 148 le vittime nelle ultime 24 ore. Sono 337 i pazienti ricoverati in terapia… - agorarai : CI siamo collegati con @giammarcosicuro del @Tg2rai, in diretta da Kramatorsk, per le ultime notizie dall'Ucraina… - sole24ore : ??#EmmanuelMacron: «Non siamo in #guerra contro la #Russia, lavoriamo per la preservazione dell’integrità dell’… - zazoomblog : Ultime Notizie – Marocchinate domani la giornata della memoria in 100 città - #Ultime #Notizie #Marocchinate… - lorepas85 : RT @elitagnol: Non perderti le ultime notizie del sito El Itagnol! Dalla #Spagna, dall'Italia e dal mondo 'itagnolo'. ?? Qui sotto, la prima… -