Truffa | attenti alle Pec dell’Agenzia delle Entrate

Una nuova Truffa: state attenti alle Pec dell'Agenzia delle Entrate Alcune aziende del nostro territorio sabato scorso hanno ricevuto una pec (ossia una mail certificata) dall'Agenzia delle Entrate con mittente: "dc. liquidazione6.noreply@ pec.agenziaEntrate.it". E' chiaro che quando si riceve una mail dall'Agenzia viene sempre una certa ansia e il primo pensiero che corre è quello ... L'articolo proviene da Il Notiziario.

