“Transiti for life. La memoria è vita” la mostra in ricordo di Luca Attanasio

c2407 Manuel Felisi Vertigine 2022 tecnica mista su feltro cm 30x30Gli artisti per il sociale in memoria di Luca Attanasio dal 21 maggio al 4 giugno 2022 presso l'Antica Chiesa di San Giorgio a Limbiate LIMBIATE – Artisti per il sociale in memoria di Luca Attanasio, ambasciatore di pace, costruttore di ponti, amante dell'arte e pittore nel privato. Fa tappa a Limbiate (MB), sua città natale, dal 21 maggio al 4 giugno 2022, il progetto Transiti, ideato e curato da Raffaella A. Caruso per AMMP Onlus. Dopo la mostra inaugurale promossa dal Consiglio regionale del Piemonte all'interno di Palazzo Lascaris a Torino nel 2019 e la serata benefica ospitata dal ristorante stellato Guido da Costigliole del Relais San Maurizio di Santo Stefano Belbo (CN) nel 2021, ...

