Roma, ondata di rapine in strada nelle ultime ore: il bollettino dei controlli (Di martedì 17 maggio 2022) Roma. Un’ondata di rapine e aggressioni si è registrata nelle ultime ore nella Capitale, in diversi siti della città e con diverse dinamiche, alcune delle quali hanno avuto escalation gravi anche nei confronti degli agenti intervenuti sul posto. In totale, negli ultimi controlli della giornata di ieri, altri 3 rapinatori sono stati assicurati alla giustizia con a carico gravi indizi di colpevolezza. ondata di arresti per rapina aggravata nella Capitale Il primo arresto per rapina riguarda un cittadino ungherese di 26 anni. Lo straniero, con precedenti di polizia, insieme ad un complice riuscito a fuggire, ha aggredito un 65enne che si trovava in via Ignazio Silone. Gli ha strappato una collanina di valore che portava al collo e poi, per evitare di essere inseguito, lo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 17 maggio 2022). Un’die aggressioni si è registrataore nella Capitale, in diversi siti della città e con diverse dinamiche, alcune delle quali hanno avuto escalation gravi anche nei confronti degli agenti intervenuti sul posto. In totale, negli ultimidella giornata di ieri, altri 3 rapinatori sono stati assicurati alla giustizia con a carico gravi indizi di colpevolezza.di arresti per rapina aggravata nella Capitale Il primo arresto per rapina riguarda un cittadino ungherese di 26 anni. Lo straniero, con precedenti di polizia, insieme ad un complice riuscito a fuggire, ha aggredito un 65enne che si trovava in via Ignazio Silone. Gli ha strappato una collanina di valore che portava al collo e poi, per evitare di essere inseguito, lo ...

