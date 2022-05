Playoff Serie C, secondo turno fase Nazionale: programma e diretta tv (Di martedì 17 maggio 2022) I Playoff di Serie C entrano nel vivo, con tutte le squadre ora in gioco. Dai quarti di finale entrano nel tabellone anche le seconde classificate di ogni girone di Serie C per iniziare la loro scalata verso la Serie B. Le gare si giocheranno tutte in notturna lo stesso giorno, con tre gare alle 20.30 e Juventus U23-Padova in programma alle 21.00. I quarti di finale prevedono scontri di andata e ritorno, per poi andare a vedere gli scontri in campionato in caso di parità. Soltanto una delle 8 squadre rimaste potrà raggiungere Modena, Bari e Sudtirol in Serie B, con gli scontri che saranno da non perdere. Il momento delle squadre Il Padova affronterà la Juventus U23 che è riuscita ad eliminare il Renate in trasferta, vincendo per 0-1 e qualificandosi per i quarti di finale. Una ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 17 maggio 2022) IdiC entrano nel vivo, con tutte le squadre ora in gioco. Dai quarti di finale entrano nel tabellone anche le seconde classificate di ogni girone diC per iniziare la loro scalata verso laB. Le gare si giocheranno tutte in notturna lo stesso giorno, con tre gare alle 20.30 e Juventus U23-Padova inalle 21.00. I quarti di finale prevedono scontri di andata e ritorno, per poi andare a vedere gli scontri in campionato in caso di parità. Soltanto una delle 8 squadre rimaste potrà raggiungere Modena, Bari e Sudtirol inB, con gli scontri che saranno da non perdere. Il momento delle squadre Il Padova affronterà la Juventus U23 che è riuscita ad eliminare il Renate in trasferta, vincendo per 0-1 e qualificandosi per i quarti di finale. Una ...

