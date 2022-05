Advertising

"Michele Guadagnolo al suo diletto consorte Angelo Sannino anno 1924". Nel giorno dedicato alla lotta contro l'spunta, in uno dei cimiteri della città di, questa lapide, testimonianza di un legame gay in piena era fascista, tra leggi razziali e diritti negati. A diffondere la notizia è Carlo ......mesi sono 144 le vittime di atti di, soprattutto ragazzi al di sotto dei 30 anni. A queste vanno aggiunti gli ospiti delle 'Case Rifugio' per persone LGBT+ di Torino, Milano, Roma,(... Omofobia: a Napoli lapide del 1924 testimonia amore gay - Cronaca (ANSA) - NAPOLI, 17 MAG - "Michele Guadagnolo al suo diletto consorte Angelo Sannino anno 1924". Nel giorno dedicato alla lotta contro l'omofobia spunta, in uno dei cimiteri della città di Napoli, que ...Solo dall’inizio del 2022 abbiamo 15 episodi di omofobia. Negli ultimi 12 mesi le vittime sono 144, ed è solo la punta dell'iceberg.