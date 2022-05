Nel Napoletano 13enne ferito alla schiena mentre era in aula

Advertising

Un ragazzino di 13 anni è stato ferito alla schiena con un'arma da taglio mentre era in aula, nella scuola Marino Guardano di Melito (Napoli). Il fatto è avvenuto alle ore 14. E' probabile che a colpire il giovane sia stato un compagno di classe. Il ragazzo è stato trasportato all'ospedale. La ferita sarebbe lieve, ma la prognosi è riservata. Non è ancora chiaro quale sia stato lo strumento utilizzato per il ferimento.