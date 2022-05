Meteo: le previsioni in Campania per martedì 17 maggio (Di martedì 17 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoEcco le previsioni Meteo in Campania per martedì 17 maggio: Avellino – Poco nuvoloso o velato. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da Ovest-Sud-Ovest con intensità di 16 km/h. Possibili raffiche fino a 24 km/h. Temperature comprese tra 14°C e 25°C . Benevento – Nuvolosità scarsa. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da Ovest-Sud-Ovest con intensità di 16 km/h. Possibili raffiche fino a 24 km/h. Temperatura minima di 16 °C e massima di 28 °C. Caserta – Poco nuvoloso o velato. Vento da WSW con intensità di 18 km/h. Raffiche fino a 20 km/h. Temperatura minima di 14 °C e massima di 27 °C. Napoli – Nuvolosità scarsa. Vento da Ovest-Sud-Ovest. Temperature comprese tra 15°C e 25°C . Salerno – Previste nubi sparse. I venti saranno ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 17 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoEcco leinper17: Avellino – Poco nuvoloso o velato. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da Ovest-Sud-Ovest con intensità di 16 km/h. Possibili raffiche fino a 24 km/h. Temperature comprese tra 14°C e 25°C . Benevento – Nuvolosità scarsa. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da Ovest-Sud-Ovest con intensità di 16 km/h. Possibili raffiche fino a 24 km/h. Temperatura minima di 16 °C e massima di 28 °C. Caserta – Poco nuvoloso o velato. Vento da WSW con intensità di 18 km/h. Raffiche fino a 20 km/h. Temperatura minima di 14 °C e massima di 27 °C. Napoli – Nuvolosità scarsa. Vento da Ovest-Sud-Ovest. Temperature comprese tra 15°C e 25°C . Salerno – Previste nubi sparse. I venti saranno ...

