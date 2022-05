La Turchia di Erdogan in crisi. Gli altri motivi per cui fa muro sulla Nato (Di martedì 17 maggio 2022) Le trattative proseguono per convincere la Turchia a dare il suo placet all’adesione di Finlandia e Svezia nella Nato. Il presidente finlandese, Sauli Niinisto, ha detto di sentirsi “ottimista” su un prossimo accordo con Ankara e la premier svedese, Magdalena Andersson, ha ribadito la volontà di Stoccolma di aprire un dialogo al punto da inviare InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 17 maggio 2022) Le trattative proseguono per convincere laa dare il suo placet all’adesione di Finlandia e Svezia nella. Il presidente finlandese, Sauli Niinisto, ha detto di sentirsi “ottimista” su un prossimo accordo con Ankara e la premier svedese, Magdalena Andersson, ha ribadito la volontà di Stoccolma di aprire un dialogo al punto da inviare InsideOver.

