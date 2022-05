Kalush Orchestra da Fabio Fazio? Ecco perché il meglio accade nel backstage (Di martedì 17 maggio 2022) «Tutto il pubblico di questo programma seguirà con molta forza e molta attenzione il vostro arrivo, non solo come artisti per quello che avete fatto ieri, ma anche perché per il pubblico di Che tempo che fa voi siete una bandiera». I Kalush Orchestra sbarcano a Che tempo che fa, su Rai3, ma forse il passaggio più interessante della loro ospitata avviene nel backstage, con Fabio Fazio che incontra prima della diretta il collettivo foll-hip hop ucraino a poche ore dal trionfo all'Eurovision Song Contest a Torino, sabato sera. Trionfo "telefonato", letteralmente. Favoriti alla vigilia sull'onda dell'emozione per la guerra nel loro Paese, la loro Stefania è stata accolta tiepidamente dalle giurie di qualità dei singoli Paesi prima dello tsunami del televoto, che ha ribaltato la ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) «Tutto il pubblico di questo programma seguirà con molta forza e molta attenzione il vostro arrivo, non solo come artisti per quello che avete fatto ieri, ma ancheper il pubblico di Che tempo che fa voi siete una bandiera». Isbarcano a Che tempo che fa, su Rai3, ma forse il passaggio più interessante della loro ospitata avviene nel, conche incontra prima della diretta il collettivo foll-hip hop ucraino a poche ore dal trionfo all'Eurovision Song Contest a Torino, sabato sera. Trionfo "telefonato", letteralmente. Favoriti alla vigilia sull'onda dell'emozione per la guerra nel loro Paese, la loro Stefania è stata accolta tiepidamente dalle giurie di qualità dei singoli Paesi prima dello tsunami del televoto, che ha ribaltato la ...

