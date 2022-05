Il Giappone riapre ai turisti, a maggio pacchetti limitati (Di martedì 17 maggio 2022) Il Giappone si prepara ad accogliere nuovamente i turisti dopo la pandemia da Covid 19 sotto forma di pacchetti turistici limitati prima di una piena riapertura al settore. Secondo quanto riferisce il ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 17 maggio 2022) Ilsi prepara ad accogliere nuovamente idopo la pandemia da Covid 19 sotto forma diciprima di una piena riapertura al settore. Secondo quanto riferisce il ...

Advertising

kornfeind : Top news today: E intanto il Giappone riapre agli americani | - lagenziaviaggi : Prosegue il piano di riapertura del #Giappone... - nattyexdread : Ehm no... Noi non ci siamo. Il Giappone riapre ma non all’Italia. #IlMioViaggioInGiappone #Giappone… - patrick_c : Il #Giappone riapre al turismo ma con modalità per ora assurde: piccoli gruppi solo da alcuni Paesi, con guida e it… - haiyun_tae : Ho capito che adesso che riapre andranno tutti in Giappone, va bene, salutatemelo ?? -