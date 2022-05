Guerra in Ucraina, Zelensky: “Vinceremo perché questa è la nostra terra. Non c’è invasore che possa governare il nostro popolo libero” (Di martedì 17 maggio 2022) “Non ci sono catene che possano legare il nostro spirito libero. Non c’è occupante che possa mettere radici nella nostra terra libera. Non c’è invasore che possa governare il nostro popolo libero. Prima o poi si vince. perché questa è la nostra terra”. È quanto ha scritto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky sul proprio profilo Telegram (qui tutti gli articoli sulla Guerra in Ucraina). Guerra in Ucraina, Zelensky: “Non c’è occupante che possa mettere radici nella nostra ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 17 maggio 2022) “Non ci sono catene cheno legare ilspirito. Non c’è occupante chemettere radici nellalibera. Non c’ècheil. Prima o poi si vince.è la”. È quanto ha scritto il presidente ucraino, Volodymyrsul proprio profilo Telegram (qui tutti gli articoli sullain).in: “Non c’è occupante chemettere radici nella...

