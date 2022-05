(Di martedì 17 maggio 2022)che questa sia l’ultima puntata della stagione,che andiamo,che Malcuit ce lo togliamo davanti,che fa già troppo caldo,che i giochi sono fatti,che siamo terzi, come il terzo pensiero di Raboni, che viene dal terzo pensiero della Tempesta di Shakespeare, come il terzo uomo, il terzo elemento, il terzo emendamento (che poi qual è? Nei film si appellano quasi sempre al quinto), il terzo incomodo, isse che è il Milan, essa che è l’Inter, a noi non resta che fare ‘o malamente in questa sceneggiata che ancora chiamiamo campionato di calcio, e invece il pallone si gioca altrove, qua giochicchiamo, litighiamo, ci ammorbiamo. Soprattutto ci ammorbiamo.che si va verso l’estate,che non ...

Advertising

chetempochefa : “Mi dicevano: bello che sei stata nominata, ma di possibilità non ne abbiamo di vincere…” Facciamo tanti auguri di… - riotta : Lavoratrici perseguitate alla fabbrica #BettyBlue di E. Franchi parlano @repubblica @caterinagiusber maternità nega… - martaottaviani : Ieri abbiamo festeggiato l'#europa, il 14 MAGGIO facciamo vedere che ci teniamo. @ComVentotene organizza la… - SPQCORI : RT @EmaGrieco12: Vista l’irreperibilità dei biglietti per #SassuoloMilan. Chiedere alla società un Maxi Schermo davanti #CasaMilan mi semb… - Dodolinaaa_88 : Ma trenitalia che ora nell'attesa del treno fa ascoltare la musica?! Facciamo progressi?? -

IlNapolista

In verità sul Csm, il rischio di arrivare al 12 giugno senzail Parlamento sia riuscito ad approvare la riforma è piùconcreto. "queste riforme - ha detto ieri il capogruppo Pd in ...... è partito lo switch off DVB - T2 , con tante regionisono state interessate dal refarming. ...il punto sulle varie problematiche e le soluzioni: Non riesco a vedere i canali HD : se non ... Facciamo che prendiamo Dybala (ah no, non si può, mi dicono) - ilNapolista