Elisa | 15 anni | scomparsa a Roma | ritrovata dopo 24 ore

(Di martedì 17 maggio 2022) Lieto fine per, la studentessa 15enne del liceo Dante Alighieri dida oltre 24 ore. L'adolescente, che ieri non era entrata a scuola, in zona Prati, e aveva raggiunto la ...

HuffPostItalia : Elisa, 15 anni, è scomparsa a Roma. Il padre: 'Ha detto di essere a scuola, non è tornata' - guendanoor : RT @chil_q: ?? AMBER ALERT Roma, scomparsa Elisa, allieva dell’Alighieri. Il papà: «Ieri ha detto di essere a scuola, non è più tornata El… - 370849 : RT @8foctdr67: Elisa ha soli 15 anni , è scomparsa ieri nell'area Tuscolana Anagnina a Roma . Facciamo girare e diamo una mano a ritrovarla… - Namaste180760 : RT @8foctdr67: Elisa ha soli 15 anni , è scomparsa ieri nell'area Tuscolana Anagnina a Roma . Facciamo girare e diamo una mano a ritrovarla… - BiancaRossiB : RT @8foctdr67: Elisa ha soli 15 anni , è scomparsa ieri nell'area Tuscolana Anagnina a Roma . Facciamo girare e diamo una mano a ritrovarla… -

, oltre 24 ore di angoscia per la famiglia 'Ci aveva mandato un messaggio dicendo che avrebbe fatto tardi perché si sarebbe trattenuta a scuola, la mamma ha provato a chiamarla, maha ...ha 15. Dovrebbe indossare dei pantaloni colorati e delle scarpe nere Vans basse. Ha una felpa nera e uno zaino nero. È alta 1.60 mt. Ha i capelli come nelle foto. Se avete notizie, ...È stata ritrovata e sta bene Elisa, la 15enne di Roma che aveva fatto perdere le proprie tracce. A dare questa bella notizia, proprio sui social dove si era diffuso l’appello per rintracciare la ...La ragazza ieri non era entrata a scuola, in zona Prati, ed era invece andata al capolinea Anagnina della Metro A Lieto fine per Elisa, la studentessa 15enne del liceo Dante Alighieri di Roma, ...