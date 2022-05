DiMartedì | botta e risposta tra Floris e la giornalista russa Kukhareva

Leggi su ildenaro

(Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) –a ‘’ tra ladi Sputnik News Tatianae Giovanni. Tutto inizia da un video in cui Vladimir Putin racconta alla tvl’aneddoto di quando, da giovane, tentò di dare la caccia a un topo. “Questa è una cosa che tutti dovrebbero ricordare – dice nel video Putin parlando del ratto che saltava nel tentativo di mirare alla testa del futuro presidente russo -: è meglio non mettere mai nessuno all’angolo”. “Ci spieghi lei cosa vuol dire Putin in questa intervista e se è applicabile alla situazione in cui si può venire a trovare a breve la Russia davanti al confine Nato”, chiede a quel puntoalla, che però reagisce male: “Credo che ...