Depistaggio Borsellino, l'accusa delle parti civili: "Dietro le stragi 007 deviati" (Di martedì 17 maggio 2022) Caltanissetta, 17 mag. (Adnkronos) - (dall'inviata Elvira Terranova) - 'Vincenzo Scarantino è stato un ripetitore di bocche malsane, di mistificatori della realtà. Non c'era bisogno di superpoliziotti per capire, a pelle, che Scarantino era un fantoccio, peraltro fabbricato male. Dietro la strage di via D'Amelio c'erano i servizi segreti deviati. Adesso è arrivato il momento della verità. Gentili giudici, siete chiamati a riscrivere la storia per cancellare una delle pagine più vergognose della storia giudiziaria italiana". Oggi tocca ai legali che, nel processo sul Depistaggio sulla strage del 19 luglio 1992, rappresentano gli innocenti condannati all'ergastolo per le dichiarazioni, false, del finto pentito Vincenzo Scarantino. Alla sbarra ci sono tre poliziotti: Mario Bo, Michele Ribaudo e Fabrizio Mattei.

