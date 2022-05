Covid oggi Roma, 2.085 contagi. Nel Lazio 4.111 casi e 8 morti (Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 4.111 i nuovi contagi da coronavirus oggi 17 maggio 2022 nel Lazio, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 8 decessi. A Roma 2.085 casi. oggi nel Lazio “su 7.362 tamponi molecolari e 27.473 tamponi antigenici per un totale di 34.835 tamponi, si registrano 4.111 nuovi casi positivi (2.366), sono 8 i decessi (-5), 800 i ricoverati (-18), 53 le terapie intensive (+2) e 5.421 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 11,8%. I casi a Roma città sono a quota 2.085” comunica l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato nel bollettino Covid quotidiano. Nel dettaglio i ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 4.111 i nuovida coronavirus17 maggio 2022 nel, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino-19 della Regione. Si registrano altri 8 decessi. A2.085nel“su 7.362 tamponi molecolari e 27.473 tamponi antigenici per un totale di 34.835 tamponi, si registrano 4.111 nuovipositivi (2.366), sono 8 i decessi (-5), 800 i ricoverati (-18), 53 le terapie intensive (+2) e 5.421 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 11,8%. Icittà sono a quota 2.085” comunica l’assessore alla Sanità della RegioneAlessio D’Amato nel bollettinoquotidiano. Nel dettaglio i ...

