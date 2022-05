Conti di palazzo Mosti, l’affondo di ‘Apb’: “Perdite per 6milioni altro che risanamento” (Di martedì 17 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDi seguito nota stampa a firma dei consiglieri comunali di ‘Alternativa per Benevento’ Luigi Diego Perifano, Raffaele De Longis, Giovanni De Lorenzo, Floriana Fioretti, Angelo Miceli, Luigia Piccaluga, Vincenzo Sguera e Marialetizia Varricchio. “Il consuntivo del 2021 si chiude con una perdita di oltre 6 milioni di euro. È questo il risanamento delle finanze comunali tanto sbandierato da Mastella & C.? Avevamo da tempo denunciato che qualcosa non funzionava, che i Conti del Comune venivano fatti quadrare grazie ad acrobazie contabili; che i bilanci comunali del 2017 e 2018 non potevano chiudere con un avanzo di 6.724.596,07 e 16.921.509,98 euro; che non era possibile che il fondo cassa ,da scritture contabili, risultasse perfettamente identico, addirittura al centesimo (€ 12.144.618,79),da un anno ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 17 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDi seguito nota stampa a firma dei consiglieri comunali di ‘Alternativa per Benevento’ Luigi Diego Perifano, Raffaele De Longis, Giovanni De Lorenzo, Floriana Fioretti, Angelo Miceli, Luigia Piccaluga, Vincenzo Sguera e Marialetizia Varricchio. “Il consuntivo del 2021 si chiude con una perdita di oltre 6 milioni di euro. È questo ildelle finanze comunali tanto sbandierato da Mastella & C.? Avevamo da tempo denunciato che qualcosa non funzionava, che idel Comune venivano fatti quadrare grazie ad acrobazie contabili; che i bilanci comunali del 2017 e 2018 non potevano chiudere con un avanzo di 6.724.596,07 e 16.921.509,98 euro; che non era possibile che il fondo cassa ,da scritture contabili, risultasse perfettamente identico, addirittura al centesimo (€ 12.144.618,79),da un anno ...

