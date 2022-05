Uomini e Donne | le anticipazioni di oggi 16 maggio

Leggi su italiasera

(Di lunedì 16 maggio 2022) Lunedì, inizia una nuova settimana. E torna. Il popolare dating show condotto da Maria De Filippi dopo il weekend torna come ogni settimana su Canale 5 a partire dalla 14 e 45. Nuova settimana vuol dire anche nuovi colpi di scena. E perché no, anche nuove tensioni. Come quelle che vivranno le corteggiatrici di Luca, il tronista romano. Il protagonista del trono classico, infatti, dovrebbe essere uno dei protagonisti della puntata odierna, dopo che l’appuntamento di venerdì si è concentrato quasi esclusivamente sul trono classico. Secondo quanto si apprende dalle, Luca è uscito con entrambe le sue corteggiatrici, Lilli e Soraia. Il tronista ha baciato però solo una delle due, escopriremo chi. Inevitabili quindi i dissapori tra le due ragazze. La scelta di Luca sarà registrata ...