Ucraina | “forze Kiev a confine con Russia” – Video

(Di lunedì 16 maggio 2022) (Adnkronos) – Undiffuso dal ministero della Difesa dimostrerebbeucraine alcon la, nell’est dell’. Il filmato è stato diffuso nelle scorse ore e mostra una decina di soldati che posano vicino a una postazione con i colori ucraini. “Il 227esimo battaglione della 127esima Brigata delledi difesa territoriale dellearmate dell’della città di Kharkiv ha respinto i russi e ha raggiunto un tratto deldi stato”, afferma il ministero della Difesa nel post diffuso su Facebook con il, come riporta Ukrinform. L'articolo proviene da Italia Sera.

A Istanbul decine di manifestanti hanno scandito slogan pro e chiesto al presidente turco ... che negli ultimi 80 giorni e notti hanno impedito alle forze russe di prendere il pieno controllo ... esercito ('denazificare l'', sic). Invece, il padrone del Cremlino ha sabotato la propria capacità deterrente svelando un esercito russo in rovina di fronte alla feroce resistenza delle... In questi tempi di guerra mi sono rivolto alla geopolitica per avere un quadro realistico, o per lo meno verosimile, della tragedia a cui stiamo assistendo, lontano dal condizionamento dei talk show, ...