Ucraina, Borrell sull'embargo del petrolio russo: 'Difficile trovare un accordo, molti Paesi restano contrari' (Di lunedì 16 maggio 2022) Josep Borrell, Alto rappresentante dell'Ue per la Politica estera, al suo arrivo alla riunione dei ministri degli Esteri Ue a Bruxelles ha parlato delle possibili sanzioni alla Russia in merito alle ... Leggi su globalist (Di lunedì 16 maggio 2022) Josep, Alto rappresentante dell'Ue per la Politica estera, al suo arrivo alla riunione dei ministri degli Esteri Ue a Bruxelles ha parlato delle possibili sanzioni alla Russia in merito alle ...

