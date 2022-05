“Per sempre…”. Amici 21, Albe spiazza tutti: il primo pensiero dopo la finale è per lei (Di lunedì 16 maggio 2022) Amici 21 è finito, l’ultima puntata è stata piena di colpi di scena. Non solo la vittoria finale di Luigi ha sorpreso un po’, fermo restando che il livello dei finalisti era comunque molto alto. C’è stato anche altro, molto altro. Ad esempio Albe ha fatto una sorpresa alla sua insegnante Anna Pettinelli. Di cosa si è trattato? Beh, ve lo sveliamo presto, ma intanto sappiate che le sorprese nell’appuntamento di domenica 15 maggio non sono mancate. Albe è stato il primo ad essere eliminato nella finale di Amici 21. Il primo responso non è stato, a dir la verità, troppo inatteso e lo stesso allievo, con gli occhi lucidi, ha salutato tutti. Poi, la prima a prendere la parola è stata proprio la sua insegnante Anna Pettinelli. Le sue ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 16 maggio 2022)21 è finito, l’ultima puntata è stata piena di colpi di scena. Non solo la vittoriadi Luigi ha sorpreso un po’, fermo restando che il livello dei finalisti era comunque molto alto. C’è stato anche altro, molto altro. Ad esempioha fatto una sorpresa alla sua insegnante Anna Pettinelli. Di cosa si è trattato? Beh, ve lo sveliamo presto, ma intanto sappiate che le sorprese nell’appuntamento di domenica 15 maggio non sono mancate.è stato ilad essere eliminato nelladi21. Ilresponso non è stato, a dir la verità, troppo inatteso e lo stesso allievo, con gli occhi lucidi, ha salutato. Poi, la prima a prendere la parola è stata proprio la sua insegnante Anna Pettinelli. Le sue ...

Advertising

mannocchia : L’invasione fallita e la presa del Donbass. Ne scrivo per ?@LaStampa? La guerra al punto di partenza, i russi segu… - chetempochefa : Sempre ottimi ascolti per #CTCF con quasi 2 milioni di telespettatori e il 9,7% di share, con un picco di 2,6 milio… - santegidionews : Andrea Riccardi: In Ucraina la guerra continua con il suo strazio di vite umane e fatti terribili. Il filo dei nego… - Freud2912Maury : @DebbyRed3 È vero, però sarebbe ancora più triste crearsi inutili aspettative. Credo che fare un esame della realtà… - Alberto28075665 : RT @Agricolturabio1: È trascorso già un anno. Mi hai aperto un mondo che non conoscevo. Il vostro mondo che alla fine è uguale al mio. S… -