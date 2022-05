New Amsterdam 4, Seconda Puntata: Litigio tra Iggy e Sharpe! (Di lunedì 16 maggio 2022) New Amsterdam 4, Seconda Puntata: Iggy ed Helen non sono d’accordo su una questione importante e finiscono per litigare. Max è pronto a tutto per aiutare i pazienti, ma rischia di commettere errori… A New Amsterdam, le difficoltà non mancheranno affatto neppure nel corso della Seconda Puntata. Le questioni da affrontare in ospedale saranno molto serie e delicate, e porteranno alcuni dei medici a scontrarsi tra loro, come accadrà ad Iggy e ad Helen Sharpe. Per la prima volta i due finiranno per litigare. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. New Amsterdam 4: dove eravamo rimasti? Max ed Helen confessano i loro sentimenti ed ammettono di amarsi. I due trascorrono sempre più tempo insieme, ma ... Leggi su uominiedonnenews (Di lunedì 16 maggio 2022) New4,ed Helen non sono d’accordo su una questione importante e finiscono per litigare. Max è pronto a tutto per aiutare i pazienti, ma rischia di commettere errori… A New, le difficoltà non mancheranno affatto neppure nel corso della. Le questioni da affrontare in ospedale saranno molto serie e delicate, e porteranno alcuni dei medici a scontrarsi tra loro, come accadrà ade ad Helen Sharpe. Per la prima volta i due finiranno per litigare. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. New4: dove eravamo rimasti? Max ed Helen confessano i loro sentimenti ed ammettono di amarsi. I due trascorrono sempre più tempo insieme, ma ...

