Monopoli | Colombo | “Per noi grande soddisfazione essere qui L’impresa di Cesena…”

Advertising

WiAnselmo : RT @Mediagol: Monopoli, Colombo: “Dimentichiamo l’impresa di Cesena, per noi grande soddisfazione” - Mediagol : Monopoli, Colombo: “Dimentichiamo l’impresa di Cesena, per noi grande soddisfazione” - infoitsport : Monopoli, Colombo: 'Vogliamo stupire ancora e fare un'altra impresa' - gianca_s_pro : Che Monopoli con Colombo! - infoitinterno : Monopoli, Colombo: 'Vogliamo continuare a sorprendere' - -

... entrambe le partite sono terminate col risultato di 2 - 1: alservirà portare a casa un ... A presentare la gara alla vigilia è stato il tecnico Alberto. Sulla gara: 'Difficile ...La possibile sorpresa di questi playoff Il. Il Catanzaro dovr stare attento, ho visto la squadra dia Cesena e mi ha impressionato. Non vinci 3 - 0 al Manuzzi se non hai una squadra ...Le parole del tecnico del Monopoli, Alberto Colombo in vista della gara di andata contro il Catanzaro, valido per i playoff di Serie C ...È tempo di conferenze stampa in casa Monopoli per l'allenatore biancoverde Alberto Colombo che alla vigilia dello ...