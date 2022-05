Messias | “La chiamata del Milan è stata un sogno Vi racconto quando Ibrahimovic mi diede un calcio in faccia”

(Di lunedì 16 maggio 2022) Junior, centrocampista del, ha parlato del momento in casae di alcuni aneddoti personali in un’intervista tenutasi sul canale Twitch degli Autogol. Queste le parole del brasiliano. Gli inizi in Italia: “Arrivato in Italia ho iniziato un lavoro di consegne e l’azienda aveva una squadra: facevamo tornei CSI e UISP. Era bello, il fine settimana, dopo aver lavorato, andare a divertirsi con gli amici. Correvo e facevo gol”. Sulladel: “Unche si realizza: ilè tra le squadre più grandi del mondo. Un’emozione unica dopo il percorso che ho fatto. Non èuna trattativa facile mail mio agente mi ha detto che c’era questa opportunità, sono rimasto sorpreso”. I più attivi nello ...

Advertising

Calciomercato.com

Un bel pezzo di squadra è all'ultima. Per alcuni si può fare poco (vedi Bakayoko o Ballo - Touré), per altri ci sarà da decidere (Diaz,…), anche e soprattutto in vista delle ...A destraè favorito su Saelemaekers: per il brasiliano è una delle ultime occasioni per ... Verona, Atalanta, Sassuolo: quattro partite per una missionescudetto. Il Milan ci crede e ... Messias: 'Gol Theo mi ha emozionato, al Milan manca poco per vincere. Ibra una volta mi ha dato un calcio in faccia' Ospite sul canale Twitch degli Autogol, Junior Messias ha parlato di tanti temi, in particolare di Zlatan Ibrahimovic e della corsa scudetto: «Quando ho ricevuto la chiamata del Milan è stata una ...Il calciatore del Milan Walter Junior Messias è stato ospite, nel pomeriggio di lunedì, del trio comico Gli Autogol sul canale Twitch. Il brasiliano ha parlato ...