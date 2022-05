Ma il Napoli può tornare a giocare con Mertens centravanti? (Di lunedì 16 maggio 2022) Intervistato ieri da Dazn, Luciano Spalletti – che la lingua italiana la conosce perfettamente e quindi non si esprime senza cognizione di causa – ha espresso due-tre pensieri a proposito di Dries Mertens (la cui conferma è data troppo per scontata). Ha detto che secondo lui Mertens rimarrà. E qui è stato molto abile, questa frase si è mangiata le successive. Perché ha aggiunto: è chiaro che la differenza la farà quelle che sono le cose che riguardano calciatore e società, ci sono di mezzo un po’ di soldini e quelle che sono le probabili possibilità o quelle che sono sono le intenzioni perché poi conta molto per essere stimolati, contenti a rimettersi a disposizione. Stringi stringi, ha detto che è una questione di soldi e di stimoli per la stagione successiva. Quindi, aggiungiamo, di prospettive. Ci sembra la seconda frase più interessante della ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 16 maggio 2022) Intervistato ieri da Dazn, Luciano Spalletti – che la lingua italiana la conosce perfettamente e quindi non si esprime senza cognizione di causa – ha espresso due-tre pensieri a proposito di Dries(la cui conferma è data troppo per scontata). Ha detto che secondo luirimarrà. E qui è stato molto abile, questa frase si è mangiata le successive. Perché ha aggiunto: è chiaro che la differenza la farà quelle che sono le cose che riguardano calciatore e società, ci sono di mezzo un po’ di soldini e quelle che sono le probabili possibilità o quelle che sono sono le intenzioni perché poi conta molto per essere stimolati, contenti a rimettersi a disposizione. Stringi stringi, ha detto che è una questione di soldi e di stimoli per la stagione successiva. Quindi, aggiungiamo, di prospettive. Ci sembra la seconda frase più interessante della ...

