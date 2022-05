Kateryna Prokopenko e il saluto nazista (Di lunedì 16 maggio 2022) Su alcune bacheche social sta circolando una fotografia con questo commento: La santarellina che fa il giro in TV per salvare il capo nazi! La fotografia che circola è questa: Tre ragazze che fanno il saluto romano. Una delle tre è messa in evidenza con un circoletto bianco, il testo che accompagna l’immagine vorrebbe dare a intendere che quella in foto sia Kateryna Prokopenko, giovane ucraina che la settimana scorsa ha incontrato il Papa per chiedere al Santo Padre di salvare le vite di suo marito e degli altri asserragliati a Mariupol. La fotografia circola in Italia grazie a siti come la Pekora Nera, che il 12 maggio pubblicava un articolo con questo titolo: Kateryna Prokopenko fa il saluto nazista: ecco chi ha incontrato Papa Francesco La foto delle tre ragazze ... Leggi su butac (Di lunedì 16 maggio 2022) Su alcune bacheche social sta circolando una fotografia con questo commento: La santarellina che fa il giro in TV per salvare il capo nazi! La fotografia che circola è questa: Tre ragazze che fanno ilromano. Una delle tre è messa in evidenza con un circoletto bianco, il testo che accompagna l’immagine vorrebbe dare a intendere che quella in foto sia, giovane ucraina che la settimana scorsa ha incontrato il Papa per chiedere al Santo Padre di salvare le vite di suo marito e degli altri asserragliati a Mariupol. La fotografia circola in Italia grazie a siti come la Pekora Nera, che il 12 maggio pubblicava un articolo con questo titolo:fa il: ecco chi ha incontrato Papa Francesco La foto delle tre ragazze ...

