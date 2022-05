Juve, corsa a tre per il colpo in fascia (Di lunedì 16 maggio 2022) La Juventus vuole regalare a Massimiliano Allegri un esterno offensivo puro per la prossima stagione e ha tre nomi fissati in cima alla lista... Leggi su calciomercato (Di lunedì 16 maggio 2022) Lantus vuole regalare a Massimiliano Allegri un esterno offensivo puro per la prossima stagione e ha tre nomi fissati in cima alla lista...

Advertising

_Morik92_ : Su #Pogba, un piccolo aggiornamento: non risulta l'interesse del #ManCity per il francese. #Juve e #Psg, al momento… - cek20161 : @PrimaBergamo E come mai l’Inter che fa i supplementari mercoledi con la juve la fanno giocare domenica e la juve i… - MustoYuri : @wazzaCN Ad inizio stagione mai avrei pensato di essere in corsa x lo scudetto all’ultima giornata .... oltre ad es… - OdeonZ__ : Non solo Pogba, corsa agli svincolati e rinnovi: Juve, il cronoprogramma del mercato - VELOSPORT1960 : -