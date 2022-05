Jason Momoa chiede scusa per la foto nella Cappella Sistina (Di lunedì 16 maggio 2022) Jason Momoa, noto per il ruolo di Aquaman, ha trascorso qualche giorno a Roma per le riprese del nuovo film di “Fast & Furious“. Tra le numerose visite alla città anche quella ai Musei Vaticani e la Cappella Sistina. Qui ha scattato una serie di foto che ha deciso di pubblicare sui social. Una scelta che ha scatenato le polemiche di molti utenti che hanno fatto notare alla star che i visitatori non sono autorizzati a fotografare nella chiesa. Jason Momoa si è subito scusato. Le scuse di Jason Momoa per la foto nella Cappella Sistina Jason Momoa, 42 anni, durante la sua ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 16 maggio 2022), noto per il ruolo di Aquaman, ha trascorso qualche giorno a Roma per le riprese del nuovo film di “Fast & Furious“. Tra le numerose visite alla città anche quella ai Musei Vaticani e la. Qui ha scattato una serie diche ha deciso di pubblicare sui social. Una scelta che ha scatenato le polemiche di molti utenti che hanno fatto notare alla star che i visitatori non sono autorizzati agrafarechiesa.si è subitoto. Le scuse diper la, 42 anni, durante la sua ...

Advertising

ilfattovideo : Jason Momoa dopo le polemiche per le foto alla Cappella Sistina: “Ho fatto una bella donazione alla chiesa, ho paga… - glooit : Fast X: Vin Diesel pubblica un nuovo video con Nathalie Emmanuel, le scuse di Jason Momoa leggi su Gloo… - comingsoonit : Conclusa la sua parte nelle riprese romane di Fast & Furious 10, #JasonMomoa pubblica un video in cui tra l'altro s… - VanityFairIt : Attrice, modella ed ex di Timothée Chalamet. Ecco chi è la donna che pare abbia conquistato il Khal Drogo di Trono… - _DrCommodore : Jason Momoa: l'attore si scusa dopo aver violato le regole all'interno della Cappella Sistina -… -