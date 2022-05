Il sottosegretario leghista Sasso: «Togliere le mascherine a scuola, fa troppo caldo». Speranza: «Non è una scelta politica» (Di lunedì 16 maggio 2022) Quelle sulle mascherine a scuola «sono valutazioni che deve fare la nostra comunità scientifica. Non sono mai state scelte politiche, sono scelte tecniche che vanno valutate in quanto tali». A dirlo è il ministro della Salute Roberto Speranza in risposta al sottosegretario all’Istruzione, il leghista Rossano Sasso, che ha dichiarato: «Tante famiglie ci sollecitano ad adottare una misura di buon senso per l’ultima parte dell’anno scolastico». L’appello, ha aggiunto, è dettato soprattutto dalla «brusca impennata delle temperature, che nel Mezzogiorno rende davvero difficile seguire le lezioni: oggi, in diversi centri, siamo abbondantemente oltre i 30 gradi». May 16, 2022 Le parole di Salvini Il sottosegretario leghista ha detto anche che «si ... Leggi su open.online (Di lunedì 16 maggio 2022) Quelle sulle«sono valutazioni che deve fare la nostra comunità scientifica. Non sono mai state scelte politiche, sono scelte tecniche che vanno valutate in quanto tali». A dirlo è il ministro della Salute Robertoin risposta alall’Istruzione, ilRossano, che ha dichiarato: «Tante famiglie ci sollecitano ad adottare una misura di buon senso per l’ultima parte dell’anno scolastico». L’appello, ha aggiunto, è dettato soprattutto dalla «brusca impennata delle temperature, che nel Mezzogiorno rende davvero difficile seguire le lezioni: oggi, in diversi centri, siamo abbondantemente oltre i 30 gradi». May 16, 2022 Le parole di Salvini Ilha detto anche che «si ...

