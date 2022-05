Il Feyenoord chiude il campionato con una sconfitta

(Di lunedì 16 maggio 2022) arrivata unainterna per 2 - 1 per il, prossimo avversario della Roma nella finale di Europa League il 25 maggio all'Arena Kombetare di Tirana. I biancorossi hanno perso contro il ...

