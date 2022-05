Il cannone della discordia, cosa spunta nella lista segreta del governo: Conte pronto alla guerra (Di lunedì 16 maggio 2022) Nel terzo decreto Ucraina che comprende l'invio di armi a Kiev e che lunedì 16 maggio sarà illustrato al Copasir dal ministro della Difesa Lorenzo Guerini non ci saranno i carri armati e nemmeno i droni, ma non mancano armi pesanti come gli obici da 155/39 FH70. Si tratta di "cannoni dotati di un motore che permette riposizionamenti e piccoli spostamenti e che hanno una gittata di più di 20 chilometri", spiega il Corriere che elenca, in parte, quanto dovrebbe essere Contenuto nel decreto nonostante il segreto posto dal governo sulla lista. Secondo quanto risulta invieremo a Kiev i blindati leggeri Lince che hanno caratterizzato l'intervento italiano in Afghanistan, armi "controcarro, sistemi di difesa aerea a cortissimo raggio, sistemi missilistici terra aria spalleggiabili, mortai", "munizionamento di ... Leggi su iltempo (Di lunedì 16 maggio 2022) Nel terzo decreto Ucraina che comprende l'invio di armi a Kiev e che lunedì 16 maggio sarà illustrato al Copasir dal ministroDifesa Lorenzo Guerini non ci saranno i carri armati e nemmeno i droni, ma non mancano armi pesanti come gli obici da 155/39 FH70. Si tratta di "cannoni dotati di un motore che permette riposizionamenti e piccoli spostamenti e che hanno una gittata di più di 20 chilometri", spiega il Corriere che elenca, in parte, quanto dovrebbe esserenuto nel decreto nonostante il segreto posto dalsulla. Secondo quanto risulta invieremo a Kiev i blindati leggeri Lince che hanno caratterizzato l'intervento italiano in Afghanistan, armi "controcarro, sistemi di difesa aerea a cortissimo raggio, sistemi missilistici terra aria spalleggiabili, mortai", "munizionamento di ...

