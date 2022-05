Ida Platano con il cuore spezzato | Le lacrime per lui sono a fiumi

Leggi su altranotizia

(Di lunedì 16 maggio 2022) Idaè sicuramente una delle dame più in vista del parterre del trono over di Uomini e Donne. Con ilha ricordato una perdita che l’ha colpita molto. La dama ha sicuramente conquistato il pubblico con la sua straordinaria bellezza e per la voglia di rimettersi in gioco nonostante le delusioni passate. Ida-Altranotizia (fonte: Google)Idaha sollevato molte polemiche negli ultimi tempi sia in studio da Maria che sul web. Dopo il clamoroso rientro di Riccardo si è riaccesa la polemica che insinua che ha i due non sia veramente finita come afferma anche Tina. Di recente ha voluto dedicare un pensiero speciale ad un uomo meraviglioso. Di cosa si tratta? Ida, le polemiche non si placano Idaha davvero ...