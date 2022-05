I servizi territoriali delle dipendenze pubblici e privati accreditati a sostegno dei famigliari dei giocatori d’azzardo (Di lunedì 16 maggio 2022) ATS Bergamo propone una campagna di comunicazione per far conoscere la rete dei servizi di ascolto e consulenza che avvengono in modo gratuito e riservato a chi convive con un giocatore problematico. Il progetto è stato sviluppato in collaborazione con due classi delle secondarie superiori e l’agenzia Moma comunicazione. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 16 maggio 2022) ATS Bergamo propone una campagna di comunicazione per far conoscere la rete deidi ascolto e consulenza che avvengono in modo gratuito e riservato a chi convive con un giocatore problematico. Il progetto è stato sviluppato in collaborazione con due classisecondarie superiori e l’agenzia Moma comunicazione.

