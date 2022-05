Flavio Insinna: “La storia di ‘A muso duro’ è parte della mia vita” (Di lunedì 16 maggio 2022) A muso duro: l'intervista a Flavio Insinna, l'attore che interpreta il dottor Antonio Maglio che è realmente esistito. Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di lunedì 16 maggio 2022) Aduro: l'intervista a, l'attore che interpreta il dottor Antonio Maglio che è realmente esistito. Tvserial.it.

Advertising

SMSNEWSOFFICIAL : Lunedì 16 maggio in prima serata su Rai 1 va in onda il film “A muso duro”, con la regia di Marco Pontecorvo, con F… - Maria30749926 : RT @RaiUno: Spazio #Eurovision con Mara Maionchi e Orietta Berti, poi Matia Bazar, Flavio Insinna e molti altri ospiti oggi da #MaraVenier.… - compgirodivite : Flavio Insinna, nuova fiction, ritorno a don Matteo e l’amore intenso per Adriana - monica_quaglia : RT @shalomroma: Shalom ha intervistato @insinnaflavio che in un film tv per @RaiUno interpreterà Antonio Maglio, il medico che con Ludwig… - ZicaEliana : RT @shalomroma: Shalom ha intervistato @insinnaflavio che in un film tv per @RaiUno interpreterà Antonio Maglio, il medico che con Ludwig… -