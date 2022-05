Federica Pellegrini in festa, guarda il party di compleanno di Matteo Giunta (Di lunedì 16 maggio 2022) Innamorati più che mai. In attesa delle nozze, ogni occasione è buona per festeggiare e brindare con gli amici. Federica Pellegrini sposerà il suo Matteo Giunta in estate, intanto gli ha preparato una festa in grande stile per i suoi 40 anni, compiuti una settimana fa. Lo ha raggiunto a Livigno, dove lui allena i nuotatori e insieme sono tornati a Verona, nel loro ristorante del cuore. Una bella combriccola di amici, una torta con raffigurato l’incredibile Hulk (proprio come lo immagina Federica) e i suoi cagnolini, tanti calici alzati e soprattutto tanto amore. Federica Pellegrini ha indossato un camicione bianco griffato per il party e non ha esitato a portare tra le sue mani il maestoso dolce dedicato al suo ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 16 maggio 2022) Innamorati più che mai. In attesa delle nozze, ogni occasione è buona per festeggiare e brindare con gli amici.sposerà il suoin estate, intanto gli ha preparato unain grande stile per i suoi 40 anni, compiuti una settimana fa. Lo ha raggiunto a Livigno, dove lui allena i nuotatori e insieme sono tornati a Verona, nel loro ristorante del cuore. Una bella combriccola di amici, una torta con raffigurato l’incredibile Hulk (proprio come lo immagina) e i suoi cagnolini, tanti calici alzati e soprattutto tanto amore.ha indossato un camicione bianco griffato per ile non ha esitato a portare tra le sue mani il maestoso dolce dedicato al suo ...

