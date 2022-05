Decreto Ucraina bis, manca il numero legale alla Camera. Banchi semivuoti e un deputato che corre in Aula: il video del gruppo di Alternativa (Di lunedì 16 maggio 2022) Per due volte di fila alla Camera è mancato il numero legale sul voto di costituzionalità del Decreto Ucraina bis. Come denuncia un video di Alternativa, i Banchi erano semivuoti e in Aula, durante la seconda votazione, si può notare anche chi corre da una parte all’altra. A mancare sono stati soprattutto i membri della maggioranza: il voto è così slittato a martedì. “Entrò giovedì approveremo il Decreto, non abbiamo alcuna preoccupazione”, ha assicurato D’Incà. Per le opposizioni quello che è accaduto a Montecitorio “ridicolo e vergognoso“. “È scandaloso – proseguono da Alternativa – che le forze politiche che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) Per due volte di filato ilsul voto di costituzionalità delbis. Come denuncia undi, ieranoe in, durante la seconda votazione, si può notare anche chida una parte all’altra. Are sono stati soprattutto i membri della maggioranza: il voto è così slittato a martedì. “Entrò giovedì approveremo il, non abbiamo alcuna preoccupazione”, ha assicurato D’Incà. Per le opposizioni quello che è accaduto a Montecitorio “ridicolo e vergognoso“. “È scandaloso – proseguono da– che le forze politiche che ...

