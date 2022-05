(Di lunedì 16 maggio 2022)5 guarda alla prossima stagione televisiva con alcune certezze come il Grande Fratello Vip, per il quarto anno affidato ad Alfonso Signorini, e un tanto atteso ritorno:, lo show più famoso di Paolo Bonolis. A metà settembre riapre a Cinecittà la casa più spiata d’Italia: doppio appuntamento settimanale su5 (lunedì e giovedì/venerdì) e la diretta H24 su Mediaset Extra. Alfonso è al lavoro per formare il cast dei “vipponi”.Una novità importante del GF Vip riguarda il capitolo: non ci sarà più Sonia Bruganelli come aveva annunciato la diretta interessata già a febbraio in un’intervista rilasciata a Maurizio Costanzo. Ecco la sua dichiarazione: Sarò sempre grata ad ...

Advertising

bubinoblog : CANALE 5: CIAO DARWIN IN PRIMAVERA 2023, CERCASI NUOVI OPINIONISTI PER IL GFVIP - GiusCandela : BONOLIS TORNA CON CIAO DARWIN DIECI PUNTATE SU CANALE 5 LE IENE E LA STRETTA COLLABORAZIONE CON ILIAD - Nello712 : @otuscops Perché lo guardi? Cambia canale e ciao - ITAAirways : @barriera_lorena @CaligolaTraV Ciao, ti stiamo dando assistenza sull'altro nostro canale social - steveleschat54 : Ciao a tutti voi fate un buon inizio di settimana e una buona giornata 200 Milà visualizzazioni bee gees stayin ali… -

Il primoRai manderà in onda in prima serata un docu film del regista Angelo Bozzolini che ... così come anche il settimanale2001. Dopo un'annata passata costantemente sotto i riflettori l'...... in diretta su5: 'L'ultima giornata è stata in realtà tranquilla ma con un po' d'ansia, un ... 'Vi incito ad ascoltarlo, vi mando un grosso bacio, fatemi felice,a tutti!' , ha concluso il ..."Ciao Italia, ciao Torino". Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan danno il via alla 66/a edizione dell'Eurovision Song Contest, tornato in Italia dopo la vittoria lo scorso anno dei Maneskin. (ANS ...Secondo quanto riporta TvBlog, Paolo Bonolis tornerà con nuove puntate di "Avanti un altro". Per il conduttore ci sarebbero 80 nuovi episodi.