Calcio | Sarri | pari arrivato all' ultimo minuto ma meritato

(Di lunedì 16 maggio 2022) "E' stato strano trovarsi nella serata dell'addio di due giocatori che hanno fatto la storia della Juventus, ma la mia testa era al punto che ci serviva per la certezza di andare in Europa League". ...

La squadra dientra in campo nel secondo tempo decisa a riprendere la sfida e al 51' accorcia le distanze: suld'angolo di Cataldi, interviene Patric testa, il pallone sbatte su Alex ...Così Maurizioa Sky Sport, dopo il 2 - 2 con la Juventus. "E' stato un anno di grandi difficoltà, alcune attese altre meno - ha aggiunto il tecnico della Lazio - ma il gruppo si è molto ...Franco Ordine, presente a ‘Il Bello del Calcio’ su Canale 8, a inizio puntata è stato protagonista del ‘Duello’ con Maurizio Pistocchi. Queste le risposte del giornalista alle domande poste da Claudia ...La Lazio pareggia all'ultimo minuto contro la Juventus con un super gol di Milinkovic. Il match all'Allianz Stadium termina per 2-2 con il punto raccolto allo scadere che vale oro per ...