Aia, Trentalange: “Rocchi ha ottime possibilità di essere confermato” (Di lunedì 16 maggio 2022) “Rocchi? Ha ottime possibilità di essere confermato visto il grande lavoro che sta facendo e l’apertura ai giovani, ma lo deciderà il Comitato Nazionale. Arriveremo ad aprirci alla comunicazione, magari non subito. Ma serve un clima più disteso“. Lo ha detto il presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, Alfredo Trentalange, durante la consegna del Premio Bearzot alla memoria di Stefano Farina all’arbitro Chiffi, “che ha uno stile ‘low profile’ che non lascia spazio a protagonismi, ma punta al cuore di una scelta che è sempre semplice, onesta e trasparente“. “Dividere la carriera arbitro-Var? Noi pensiamo ci debba essere una specializzazione della funzione del Var – ha aggiunto Trentalange – un po’ come è successo con gli assistenti”, ha aggiunto ... Leggi su sportface (Di lunedì 16 maggio 2022) “? Hadivisto il grande lavoro che sta facendo e l’apertura ai giovani, ma lo deciderà il Comitato Nazionale. Arriveremo ad aprirci alla comunicazione, magari non subito. Ma serve un clima più disteso“. Lo ha detto il presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, Alfredo, durante la consegna del Premio Bearzot alla memoria di Stefano Farina all’arbitro Chiffi, “che ha uno stile ‘low profile’ che non lascia spazio a protagonismi, ma punta al cuore di una scelta che è sempre semplice, onesta e trasparente“. “Dividere la carriera arbitro-Var? Noi pensiamo ci debbauna specializzazione della funzione del Var – ha aggiunto– un po’ come è successo con gli assistenti”, ha aggiunto ...

