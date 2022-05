Uomini e Donne | annuncio in diretta dell’ex tronista | “Mia figlia sta male”

(Di domenica 15 maggio 2022) L’ex volto noto diha disertato un appuntamento importante per un motivo serio: la salute della sua bambina Momenti di paura per un volto noto del salotto di. Uno spavento di origine familiare che certamente non le ha fatto dormire sonni tranquilli. Ma la ragazza ha spiegato tutto pubblicamente. L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : Il Papa proclama 10 nuovi santi, ovazione dei fedeli a San Pietro. I nuovi canonizzati, sei uomini e quattro donne,… - GiuseppeConteIT : Dopo gli attacchi politici subiti in questi giorni, oggi arriva una grave minaccia, un gesto intimidatorio proprio… - TizianaFerrario : metti 500 mila uomini insieme dagli da bere e le molestie di ALCUNI alle donne sono assicurate. Gli ALTRI fanno fin… - ComPesaresi : Di fatto l’Italia è scivolata pian piano perché sono venuti meno vere donne è veri uomini persone perbene che fanno… - andreabell96 : @SpiritoSfranto Molto probabilmente si vocifera che d'estate ci possa essere un Uomini e Donne Vip condotto dalla Toffanin -

... 'Sono sempre stata una donna molto libera, nella mente, nello spirito e glisentivano di ... In merito all'idea di Mara, Sandra Milo ha dichiarato: "Mara è un esempio bello per le, perché ...Agnelli passava il tempo tra feste, tavoli da gioco, automobili veloci, yacht o aeroplani; e fraparticolari, fuori dal comune, o per il nome che portavano, o per le cose che facevano. ...I nuovi canonizzati, sei uomini e quattro donne, sono cinque italiani, tre francesi, un indiano e un olandese. Presente anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Chiesa, il Papa: ...Blog Calciomercato.com: Gianni Agnelli diventò presidente della Fiat nell'aprile del 1966. Solo anni dopo, col senno di poi, ammise che: “fu un errore esitare ...