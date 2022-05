Ultime Notizie – MotoGp Francia, Bastianini vince a Le Mans (Di domenica 15 maggio 2022) Enea Bastianini trionfa nella classe MotoGp del Gp di Francia. A Le Mans, doppietta Ducati con il secondo posto di Jack Miller. Terzo posto per Aleix Espargaro (Aprilia), che chiude davanti alla Yamaha di Fabio Quartararo. Giornata nera per Pecco Bagnaia, che cade e finisce a mani vuote, scivolando a 46 punti dalla vetta del Motomondiale. In classifica generale comanda Quartararo con 102 punti, tallonato da Aleix Espargaro (98) e Bastianini, salito a quota 94 dopo la terza vittoria stagionale. Tra 2 settimane appuntamento in Italia per la MotoGp, con la tappa del Mugello. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 15 maggio 2022) Eneatrionfa nella classedel Gp di. A Le, doppietta Ducati con il secondo posto di Jack Miller. Terzo posto per Aleix Espargaro (Aprilia), che chiude davanti alla Yamaha di Fabio Quartararo. Giornata nera per Pecco Bagnaia, che cade e finisce a mani vuote, scivolando a 46 punti dalla vetta del Motomondiale. In classifica generale comanda Quartararo con 102 punti, tallonato da Aleix Espargaro (98) e, salito a quota 94 dopo la terza vittoria stagionale. Tra 2 settimane appuntamento in Italia per la, con la tappa del Mugello. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

