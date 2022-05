Ultime Notizie – Covid oggi Lazio | 2 943 contagi e 2 morti A Roma 1 535 casi

(Di domenica 15 maggio 2022) Sono 2.943 ida coronavirus nel, 15 maggio 2022, secondo numeri e datidel bollettino della regione. Registrati 2. A, segnalati 1.535. “nelsu 3.823 tamponi molecolari e 17.238 tamponi antigenici per un totale di 21.061 tamponi, si registrano 2.943 nuovipositivi (-451)”, dice in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato. “Sono 2 i decessi (-3), 798 i ricoverati (-11), 51 le terapie intensive (+3) e +2.175 i guariti. il rapporto tra positivi e tamponi è al 13,9%. Icittà sono a quota 1.535” aggiunge l’assessore. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

sole24ore : ??#EmmanuelMacron: «Non siamo in #guerra contro la #Russia, lavoriamo per la preservazione dell’integrità dell’… - giadinagrisu : RT @tempoweb: Bombe al fosforo sull'#Azovstal, il #video che inchioda i russi: pioggia di fuoco a #Mariupol #ucraina #russia #mariupol #gue… - tempoweb : Bombe al fosforo sull'#Azovstal, il #video che inchioda i russi: pioggia di fuoco a #Mariupol #ucraina #russia… - MonicaR09570209 : @Nicocele1210 Guarda navigator ultime notizie - dontealberto : RT @Agenzia_Ansa: COVID | Sono 27.162 i casi registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 62.… -

Per la prima volta da marzo tornano sotto il milione gli attualmente positivi per il Covid in Italia: sono 998.118, in calo di 2.670 nelle24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Sono 27.162 i nuovi contagi, 62 le vittime, con un calo di 29 rispetto a ieri. I tamponi molecolari sono 194.577, con un tasso di positività ...Un solo decesso, un uomo di 89 anni del Sud Sardegna, nelle24 ore in Sardegna dove si registrano altri 601 casi confermati di positività al Covid (di cui 518 diagnosticati da antigenico), quasi la metà in meno rispetto all'ultima rilevazione. Sono ...NAPOLI (ITALPRESS) – Con una bella prestazione e con il successo per 3-0 sul Genoa, il Napoli e il “Maradona” hanno blindato il terzo posto in classifica e hanno reso omaggio a un commosso Lorenzo ...Bombe al fosforo sull’ acciaieria Azovstal di Mariupol . Il video che inchioda l’esercito russo è stato pubblicato ...